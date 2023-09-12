Путин заявил, что ЦБ вынужденно поднял ключевую ставку до 12%

Центробанк РФ вынужденно увеличил ключевую ставку до 12%, но эта мера абсолютно правильная, так как поможет бороться с рисками инфляции. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин.

"В целом это управляемый фактор, мы видим и понимаем. И ЦБ видит. И вынужден был до 12% поднять ключевую ставку, потому что инфляция стала подниматься. И ЦБ отреагировал. И правильно сделал!" — уточнил он.

По его словам, рост ставки повлияет на возможности кредитования и немного затормозит экономическое развитие, однако станет значимым фактором для уменьшения инфляционных рисков.