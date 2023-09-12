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12 сентября, 07:27

Путин заявил, что ЦБ вынужденно поднял ключевую ставку до 12%

Центробанк РФ вынужденно увеличил ключевую ставку до 12%, но эта мера абсолютно правильная, так как поможет бороться с рисками инфляции. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин.

"В целом это управляемый фактор, мы видим и понимаем. И ЦБ видит. И вынужден был до 12% поднять ключевую ставку, потому что инфляция стала подниматься. И ЦБ отреагировал. И правильно сделал!" — уточнил он.

По его словам, рост ставки повлияет на возможности кредитования и немного затормозит экономическое развитие, однако станет значимым фактором для уменьшения инфляционных рисков.

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Напомним, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% годовых. В сообщении регулятора говорится, что решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности".

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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