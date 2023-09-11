Россиянам напомнили, когда обнуляется кредитная история

Основной причиной, из-за которой банки "сворачивают" заявки, является плохая кредитная история потенциального заёмщика. При этом следует помнить, что каждые десять лет происходит её официальное обнуление, рассказал руководитель направления "Ипотека" в "Сравни" Дмитрий Сафронов.

"Полное обнуление кредитной истории происходит по истечении десяти лет. Также банк может отказать работникам компаний определённых сфер деятельности или профессий, в которых получение дохода связано с большими рисками, например казино", — приводит RT слова эксперта.

Отказы в выдаче займов и ипотек, действительно, в большинстве случаев связаны с плохим кредитным рейтингом, отметил менеджер продукта "Подбор кредита" Дмитрий Николаев. На данный показатель могут влиять частые просрочки выплат по текущим кредитам, а также подача заявления на банкротство и уже признанное банкротство. Кроме того, добавил специалист, причинами отказа в выдаче займа могут стать недостоверные данные в анкете или же отсутствие кредитного рейтинга. В таком случае рекомендуется завести кредитную карту, несколько раз ею воспользоваться и обязательно вовремя погасить долг, резюмировал Николаев.