Россиянам напомнили, когда обнуляется кредитная история
Эксперт по ипотеке Сафронов: Кредитная история обнуляется каждые 10 лет
Основной причиной, из-за которой банки "сворачивают" заявки, является плохая кредитная история потенциального заёмщика. При этом следует помнить, что каждые десять лет происходит её официальное обнуление, рассказал руководитель направления "Ипотека" в "Сравни" Дмитрий Сафронов.
"Полное обнуление кредитной истории происходит по истечении десяти лет. Также банк может отказать работникам компаний определённых сфер деятельности или профессий, в которых получение дохода связано с большими рисками, например казино", — приводит RT слова эксперта.
Отказы в выдаче займов и ипотек, действительно, в большинстве случаев связаны с плохим кредитным рейтингом, отметил менеджер продукта "Подбор кредита" Дмитрий Николаев. На данный показатель могут влиять частые просрочки выплат по текущим кредитам, а также подача заявления на банкротство и уже признанное банкротство. Кроме того, добавил специалист, причинами отказа в выдаче займа могут стать недостоверные данные в анкете или же отсутствие кредитного рейтинга. В таком случае рекомендуется завести кредитную карту, несколько раз ею воспользоваться и обязательно вовремя погасить долг, резюмировал Николаев.
Ранее стало известно, что ЦБ ужесточил ограничения на выдачу кредитов заёмщикам с большими долгами. В пресс-службе регулятора объяснили необходимость этого решения снижением роста закредитованности россиян.
ТАСС / Пётр Ковалёв