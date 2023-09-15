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15 сентября, 10:33

ЦБ повысил ключевую ставку до 13%

Совет директоров Банка России на заседании сегодня, 15 сентября, принял решение снова повысить ключевую ставку. На этот раз до 13% годовых.

В регуляторе подчеркнули, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким, рост внутреннего спроса опережает возможности расширения выпуска, также фиксировалось ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях ЦБ принял решение ужесточить денежно-кредитные условия для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели.

"Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике", — говорится в заявлении Центробанка.

Согласно обновлённому прогнозу, инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

Путин заявил, что ЦБ вынужденно поднял ключевую ставку до 12%

Путин заявил, что ЦБ вынужденно поднял ключевую ставку до 12%

Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5%, и только в июле 2023-го Банк России принял решение повысить ставку до 8,5%. А в августе россиян ждало ещё более резкое повышение — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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