ЦБ повысил ключевую ставку до 13%
Совет директоров Банка России на заседании сегодня, 15 сентября, принял решение снова повысить ключевую ставку. На этот раз до 13% годовых.
В регуляторе подчеркнули, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким, рост внутреннего спроса опережает возможности расширения выпуска, также фиксировалось ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях ЦБ принял решение ужесточить денежно-кредитные условия для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели.
"Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике", — говорится в заявлении Центробанка.
Согласно обновлённому прогнозу, инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 6,0–7,0%.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5%, и только в июле 2023-го Банк России принял решение повысить ставку до 8,5%. А в августе россиян ждало ещё более резкое повышение — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным.
LIFE / Владимир Суворов