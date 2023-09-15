ЦБ повысил ключевую ставку до 13%

Совет директоров Банка России на заседании сегодня, 15 сентября, принял решение снова повысить ключевую ставку. На этот раз до 13% годовых.

В регуляторе подчеркнули, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким, рост внутреннего спроса опережает возможности расширения выпуска, также фиксировалось ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях ЦБ принял решение ужесточить денежно-кредитные условия для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели.

"Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике", — говорится в заявлении Центробанка.