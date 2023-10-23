"Большая глупость": Экономист объяснил абсурдность повышения ключевой ставки в РФ

В нынешних условиях необходимо снизить ключевую ставку с 13 до 10%. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, добавив, что повышение ставки не поможет Центробанку изменить показатель инфляции.

"С точки зрения здравого смысла ключевую ставку надо снижать. Разумный размер — 10%. Но Центробанк почему-то упорно её повышает. Если они не оставят на прежнем уровне и повысят, то это будет большая глупость и нанесение бесполезного и бессмысленного ущерба российской экономике", — подчеркнул Зубец в беседе с Ura.ru.

По его словам, ключевую ставку необходимо понижать. Инфляция в РФ, говорит Зубец, составляет 8%, но будет лучше, если ставка дойдёт до 10%. Экономист пояснил, что ставка — это инструмент, воздействующий на инфляцию. Как правило, её повышение приводит к снижению инфляции. Однако у нас в стране основным каналом поступления денег в экономику являются не зависящие от ставки бюджетные средства, а не банковский кредит.