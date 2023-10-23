"Большая глупость": Экономист объяснил абсурдность повышения ключевой ставки в РФ
Экономист Зубец призвал Центробанк установить ключевую ставку на уровне 10%
В нынешних условиях необходимо снизить ключевую ставку с 13 до 10%. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, добавив, что повышение ставки не поможет Центробанку изменить показатель инфляции.
"С точки зрения здравого смысла ключевую ставку надо снижать. Разумный размер — 10%. Но Центробанк почему-то упорно её повышает. Если они не оставят на прежнем уровне и повысят, то это будет большая глупость и нанесение бесполезного и бессмысленного ущерба российской экономике", — подчеркнул Зубец в беседе с Ura.ru.
По его словам, ключевую ставку необходимо понижать. Инфляция в РФ, говорит Зубец, составляет 8%, но будет лучше, если ставка дойдёт до 10%. Экономист пояснил, что ставка — это инструмент, воздействующий на инфляцию. Как правило, её повышение приводит к снижению инфляции. Однако у нас в стране основным каналом поступления денег в экономику являются не зависящие от ставки бюджетные средства, а не банковский кредит.
Эксперт считает, что в условиях беспрецедентных санкций инфляция в 4% не может быть даже при ставке 100%, так как банковский кредит не единственный способ поступления денег в экономику. Однако закрыть кредит нельзя, ведь за его счёт развивается бизнес. Зубец заключил, что кредитование остановится при ставке 15–16%.
Напомним, в августе этого года Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Президент России Владимир Путин одобрил такой шаг, отметив, что он был вынужденным. Через месяц на заседании совета директоров Банка РФ, которое прошло 15 сентября, было принято решение снова повысить ставку — до 13% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это ответом на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса. В октябре банки заняли у Центробанка более семи триллионов рублей, ожидая повышения ключевой ставки. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 27 октября.
ТАСС / Артём Геодакян