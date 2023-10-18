Банки подали сигнал клиентам: К чему должны приготовиться заёмщики и вкладчики Банки готовятся менять условия по обслуживанию клиентов. Чего ждут на финансовых рынках и как это скажется на обладателях вкладов и кредитов? 18 октября, 09:10 Банки ждут заметного повышения ключевой ставки 27 октября. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские банки ожидают повышения ключевой ставки и резко нарастили заимствования у регулятора в середине октября. В этом месяце банки заняли у Центробанка более семи триллионов рублей. В результате образовался структурный дефицит ликвидности.

В сентябре регулятор уже повышал ключевую ставку до 13 процентов годовых, что стало новым максимумом с весны 2022 года. При этом в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. Связано оно с сильным ослаблением рубля летом и превышением внутреннего спроса над возможностями расширения производства. Ключевая ставка влияет как на уровень инфляции, так и на курс рубля, ставки по вкладам и кредитам.

Банки ожидают повышения ставки на заседании 27 октября. Соответственно, занимают заранее под более низкую текущую ставку и формируют резервы. Далее эти деньги могут быть выданы под кредиты после повышения ставки ЦБ, то есть под более высокий процент — банки стараются сгладить эффект повышения ставки и заработать на нём. Так прокомментировал ситуацию аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

— Банки заняли у ЦБ РФ 7 трлн рублей, и в итоге весь сектор перешёл в состояние структурного дефицита ликвидности. Это означает, что долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых ими на депозитах и корсчётах в нём же. Такое решение банков — явный признак того, что кредитная сфера готовится к повышению ключевой ставки. И поскольку речь идёт о таких суммах, вероятно, банки ожидают значительного повышения — как минимум на 1 п.п. или даже больше, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Для заёмщиков очередное повышение ключевой ставки будет означать, что и банки поднимут свои ставки на кредитные продукты. Впрочем, соответственно вырастет и доходность по вкладам и депозитам.

— Новое повышение ключевой процентной ставки ЦБ РФ означает, что для заёмщиков все виды кредитов станут дороже. Желающих взять кредиты будет всё меньше, за исключением ипотечных заёмщиков по программе ипотеки с господдержкой, которая все ещё сохраняется. У банков сегодня повышенный спрос на ликвидность в связи с двумя факторами. Первый — это рост спроса населения на наличные деньги и валюту, в связи с чем многие вкладчики забирают деньги из банков, даже несмотря на высокие проценты по вкладам. Население опасается роста инфляции и перекладывается в валюту. С другой стороны, спрос на ипотеку с господдержкой пока остаётся очень высоким, благодаря льготной процентной ставке. Банкам нужна ликвидность для удовлетворения спроса на кредиты. Поэтому они и занимают у ЦБ. Скорее всего регулятор повысит ключевую ставку 26 октября на 1–1,5 процентных пункта, — пояснил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева