С 1 ноября изменится размер и порядок получения льгот: Кого это затронет В регионах появились новшества, которые касаются получения ряда льгот. Ожидаются и прибавки на федеральном уровне. Как изменятся суммы перечислений и порядок получения мер поддержки? 17 октября, 22:41 С 1 ноября изменится размер и порядок получения льгот. Обложка © Freepik

С 1 ноября вступают в силу новшества на региональном уровне, которые касаются получателей льгот. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— В Кемеровской области с 1 ноября вступает в силу Закон Кемеровской области – Кузбасса от 05.10.2023 N 89-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребёнка". Там изменён перечень лиц, которые имеют право на получение регионального пособия. Ранее региональное пособие назначалось на ребёнка из малоимущей семьи в возрасте до 16 лет. В зависимости от категории семьи был разный размер пособий, — пояснила Оксана Красовская.

С учётом изменений, право на получение пособия на ребёнка теперь будет иметь один из родителей, усыновителей или опекунов. Деньги будут выплачиваться на каждого рождённого (усыновлённого, принятого под опеку), совместно проживающего с ним ребёнка-инвалида, рёбенка, инфицированного вирусом иммунодефицита человека. Пособие перечисляют до достижения детьми 18 лет. Размер пособия на ребёнка установлен в размере 1000 рублей в месяц на каждого.

— Также хочется напомнить о льготе многодетным семьям из Калининградской области. Есть постановление Правительства Калининградской области от 22.05.2023 N 219 "О дополнительной разовой мере социальной поддержки в 2023 году в виде социальных выплат детям из малообеспеченных многодетных семей на подготовку к школе". Там установлено право на получение дополнительной разовой меры поддержки в 2023 году. Это социальные выплаты детям из малообеспеченных многодетных семей на подготовку к школе. Семьям, в которых третий ребёнок родился летом и которым ежемесячная денежная выплата как многодетной семье назначена по обращениям, поступившим с 1 июля 2023 года по 30 ноября 2023 года, выплатят деньги не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты многодетной семье. Но не позднее 25 декабря 2023 года, — уточнила Оксана Красовская.

Также с 1 ноября 2023 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

— Пенсионеры, которые прекратили работать, получат проиндексированную пенсию в ноябре. И хочется обратить внимание, что если пенсионер уволится в конце октября, то в ноябре он сразу индексацию не получит. Так как, согласно нормам законодательства, решение по индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором СФР были получены сведения от работодателя. И выплата пенсии с учётом индексации выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение. То есть если пенсионер уволился в октябре, СФР вынесет решение в ноябре, а проиндексированную пенсию пенсионер получит в декабре, — отметила Оксана Красовская.

Пенсионеры, которые прекратили работать, получат проиндексированную пенсию в ноябре. Фото © Freepik

Также в ноябре прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет. Им устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 7567,33 рубля. Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если человек проживает в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним областях. Чтобы получить прибавку, писать заявление не нужно, её сделают автоматически. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что такую же сумму получат и инвалиды, которым в ноябре будет установлена первая группа инвалидности. Стоит обратить внимание на то, что если инвалид первой группы достигает 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. Дело в том, что получить доплату можно только по одному из оснований.

— Также прибавку к пенсии сделают пенсионерам по заявлению, которое необходимо подать в CФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567,33 рубля. Эти деньги могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. К примеру, родился ребёнок, заявление с документами человек принёс в октябре, либо супруг вышел на пенсию — и пенсия меньше, чем у заявителя пенсионера. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2522,44 рубля, а при наличии двух — 5044,88 рубля, — уточнила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева