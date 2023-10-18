Российские банки готовятся к повышению ключевой ставки
РБК: Банки в октябре заняли у ЦБ 7 трлн рублей в ожидании роста ключевой ставки
Российские банки в ожидании повышения ключевой ставки в октябре заняли у Центробанка более семи триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора и опрошенных экспертов.
"Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьёзного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября", — заявил управляющий директор АО "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.
Так, 12 октября обязательства российских банков увеличились до 6,98 триллиона рублей, на следующий день возросли до 7,14 триллиона рублей, а 17 октября уменьшились до 3,27 триллиона рублей. В результате банковский сектор перешёл в состояние структурного дефицита ликвидности — это значит, что долг кредитных организаций перед российским Центробанком стал больше объёма средств, которые были размещены на депозитах и корсчётах в ЦБ. 13-го числа дефицит превысил шесть триллионов рублей, а к 17-му понизился до 1,19 трлн.
Напомним, что августе этого года Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Президент России Владимир Путин одобрил такой шаг, отметив, что он был вынужденным. Спустя месяц на заседании совета директоров Банка России, которое прошло 15 сентября, было принято решение снова повысить ставку — до 13% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это ответом на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса.
ТАСС / Артём Геодакян