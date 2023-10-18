Российские банки готовятся к повышению ключевой ставки

Российские банки в ожидании повышения ключевой ставки в октябре заняли у Центробанка более семи триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора и опрошенных экспертов.

Так, 12 октября обязательства российских банков увеличились до 6,98 триллиона рублей, на следующий день возросли до 7,14 триллиона рублей, а 17 октября уменьшились до 3,27 триллиона рублей. В результате банковский сектор перешёл в состояние структурного дефицита ликвидности — это значит, что долг кредитных организаций перед российским Центробанком стал больше объёма средств, которые были размещены на депозитах и корсчётах в ЦБ. 13-го числа дефицит превысил шесть триллионов рублей, а к 17-му понизился до 1,19 трлн.