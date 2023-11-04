Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова

Банковская система России сейчас абсолютно здорова, несмотря на то что ранее пришлось отозвать много лицензий и "оздоровить" некоторые кредитные учреждения, что вызывало сильное сопротивление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, в 90-е в банковскую систему из-за простого регулирования приходили люди без компетенций и совести. Им не составляло труда собрать деньги и вывести их за рубеж.

"И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было капитала. И, конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система — это кровеносная система экономики", — отметила Набиуллина в ходе выступления на просветительском марафоне в рамках выставки-форума "Россия".