Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова
Банковская система России сейчас абсолютно здорова, несмотря на то что ранее пришлось отозвать много лицензий и "оздоровить" некоторые кредитные учреждения, что вызывало сильное сопротивление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, в 90-е в банковскую систему из-за простого регулирования приходили люди без компетенций и совести. Им не составляло труда собрать деньги и вывести их за рубеж.
"И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было капитала. И, конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система — это кровеносная система экономики", — отметила Набиуллина в ходе выступления на просветительском марафоне в рамках выставки-форума "Россия".
Она добавила, что в общей сложности с 2013 года Центробанк вывел с рынка 452 недобросовестных банка, при этом 15 оздоровились. По словам Набиуллиной, эти меры привели к тому, что в последнее время банковская система сама помогала экономике, в частности, реструктурировала кредиты людям и организациям.
Как не потерять деньги на банковском вкладе: советы для пенсионеров, которые открыли вклад до повышения ставок
Ранее Набиуллина не исключила, что ЦБ придётся снова поднять ставку при необходимости. Напомним, что до этого Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку — сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. При этом зарплаты в России растут выше инфляции, отмечал президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов