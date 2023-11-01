Путин отметил рост зарплат россиян выше инфляции
Путин: Уровень безработицы в РФ устойчиво низок — 3%, рост зарплат выше инфляции
Уровень безработицы в России устойчиво низкий, порядка 3%, при этом темп увеличения зарплат обгоняет рост инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, которое провёл по видеосвязи.
"Всё это происходит при устойчиво низкой безработице. Сейчас она около 3%. Увеличиваются и заработные платы в экономике. За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции", — прокомментировал президент российские макроэкономические показатели.
Ранее стало известно о планах Путина встретиться на этой неделе с новым составом Общественной палаты. Кроме того, он собирается в День народного единства, 4 ноября, возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.
ТАСС / Сергей Бобылев