Президент Экваториальной Гвинеи прибудет в Москву на переговоры с Путиным
Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Мбасого
Российский лидер Владимир Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который нанесёт официальный визит в Москву. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
"2 ноября Владимир Путин проведёт переговоры с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом", — говорится в публикации.
На повестки встречи глав государств стоит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в разных сферах. Также они обсудят развитие связей Российской Федерации со странами Центральной Африки, учитывая председательство Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин не планирует контакты с американской стороной перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, в таких контактах нет необходимости.