Президент Экваториальной Гвинеи прибудет в Москву на переговоры с Путиным

Российский лидер Владимир Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который нанесёт официальный визит в Москву. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

"2 ноября Владимир Путин проведёт переговоры с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом", — говорится в публикации.

На повестки встречи глав государств стоит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в разных сферах. Также они обсудят развитие связей Российской Федерации со странами Центральной Африки, учитывая председательство Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).