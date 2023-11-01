Путин и Лукашенко сверили часы перед заседанием Совбеза ОДКБ
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ в Минске
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости".
Главы государств затронули вопросы организации заседания Совета коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 23 ноября 2023 года в Минске. Также обсуждалось продолжение развития двустороннего сотрудничества, в частности в сферах энергетики, транспорта и технологий.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фактор стратегического сотрудничества России и Белоруссии особенно важен в условиях резко обострившейся активности НАТО у границ Союзного государства.