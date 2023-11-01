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1 ноября, 10:58

Путин и Лукашенко сверили часы перед заседанием Совбеза ОДКБ

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ в Минске

<p>Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости".

Главы государств затронули вопросы организации заседания Совета коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 23 ноября 2023 года в Минске. Также обсуждалось продолжение развития двустороннего сотрудничества, в частности в сферах энергетики, транспорта и технологий.

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Татьяна Миссуми
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