Путин и Лукашенко сверили часы перед заседанием Совбеза ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости".

Главы государств затронули вопросы организации заседания Совета коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 23 ноября 2023 года в Минске. Также обсуждалось продолжение развития двустороннего сотрудничества, в частности в сферах энергетики, транспорта и технологий.