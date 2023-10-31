"Росатом" ответил Лукашенко на претензии по срокам сдачи Белорусской АЭС
"Росатом": БелАЭС была построена с учётом жёстких требований безопасности
Госкорпорация "Росатом" никогда не пыталась ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в пресс-службе компании.
Как отметили в госкорпорации, основные этапы сооружения электростанции в республике выпали на непростой период пандемии коронавируса и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.
"Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", — приводит ТАСС заявление "Росатома".
Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна поставила вопрос о компенсации из-за сроков сдачи БелАЭС, которые были перенесены. Президент отметил, что РФ внесла несколько предложений для урегулирования спора, например, предложила скидку на ядерное топливо, при которой в республику оно бы поставлялось по той же цене, что и на российские станции.
Wikipedia / Renessaince