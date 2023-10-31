"Росатом" ответил Лукашенко на претензии по срокам сдачи Белорусской АЭС

Госкорпорация "Росатом" никогда не пыталась ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в пресс-службе компании.

Как отметили в госкорпорации, основные этапы сооружения электростанции в республике выпали на непростой период пандемии коронавируса и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.

"Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", — приводит ТАСС заявление "Росатома".