Второй энергоблок БелАЭС впервые включили в сеть

Второй энергоблок Белорусской АЭС впервые включили в сеть. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго Белоруссии.

Момент включения второго энергоблока БелАЭС в сеть. Видео © Telegram / Minenergo_by

"13 мая 2023 года в 13:24 (совпадает с мск) в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС — он выдал в объединённую энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, все технологические операции были выполнены в соответствии с регламентом и с соблюдением необходимых требований безопасности. В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%, ввод объекта в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.