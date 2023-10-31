Лукашенко: Белоруссия поставила вопрос о компенсации из-за сроков сдачи БелАЭС

Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсации за перенесённые сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщил глава республики Александр Лукашенко.

"По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было", — сказал Лукашенко, добавив, что нарушение сроков произошло по вине именно российской стороны.

По словам белорусского лидера, Россия внесла ряд предложений для урегулирования спора. Так, например, речь идёт о скидке на ядерное топливо, при которой в Белоруссию оно бы поставлялось по той же цене, что и на российские станции. Также был разговор о гарантийном сроке в пять лет. Лукашенко отметил, что поговорит об этих предложениях с белорусскими чиновниками.