Путин встретится с новым составом Общественной палаты на следующей неделе
Российский лидер Владимир Путин встретится на следующей неделе с новым составом Общественной палаты. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, в планах главы государства в День народного единства, 4 ноября, возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Также у президента должны состояться международные контакты и совещание с членами Совбеза.
Восьмой состав Общественной палаты России был сформирован в июне этого года. Впервые в него вошли телеведущий Дмитрий Киселёв, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович. 16 июня ОП РФ объявила итоги конкурса по отбору 43 членов палаты от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций. В том же месяце заслуженный юрист России Лидия Михеева была переизбрана на должность секретаря Общественной палаты.