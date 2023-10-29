Путин встретится с новым составом Общественной палаты на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин встретится на следующей неделе с новым составом Общественной палаты. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, в планах главы государства в День народного единства, 4 ноября, возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Также у президента должны состояться международные контакты и совещание с членами Совбеза.