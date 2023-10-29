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29 октября, 13:22

Путин встретится с новым составом Общественной палаты на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин встретится на следующей неделе с новым составом Общественной палаты. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, в планах главы государства в День народного единства, 4 ноября, возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Также у президента должны состояться международные контакты и совещание с членами Совбеза.

Путин ознакомится с экспозицией выставки-форума "Россия", но не в день открытия

Путин ознакомится с экспозицией выставки-форума "Россия", но не в день открытия

Восьмой состав Общественной палаты России был сформирован в июне этого года. Впервые в него вошли телеведущий Дмитрий Киселёв, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович. 16 июня ОП РФ объявила итоги конкурса по отбору 43 членов палаты от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций. В том же месяце заслуженный юрист России Лидия Михеева была переизбрана на должность секретаря Общественной палаты.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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