Лидия Михеева вновь стала секретарём Общественной палаты РФ
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Заслуженный юрист России Лидия Михеева переизбрана на должность секретаря Общественной палаты (ОП) РФ, решение озвучено во время первого пленарного заседания палаты восьмого состава.
"Лидия Юрьевна Михеева избрана секретарём Общественной палаты. Она заслуживает этого", — сказал член ОП Исхак Машбашев.
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Его кандидатура была поддержана региональными депутатами законодательного собрания.