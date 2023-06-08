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8 июня, 04:36

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона

<p>Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krskstate/3090" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Красноярский край официально</a></p>

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Обложка © t.me / Красноярский край официально

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Его кандидатура была поддержана региональными депутатами Законодательного собрания.

"Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято", — сказал спикер Заксобрания региона Алексей Додатко.

Александр Усс ушёл с поста губернатора Красноярского края в апреле этого года. Глава государства Владимир Путин принял его отставку. Сейчас регион возглавляет экс-замминистра финансов России Михаил Котюков.

Котюков назначил и.о. главы Правительства Красноярского края Верещагина

Котюков назначил и.о. главы Правительства Красноярского края Верещагина

В мае этого года бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал депутатом регионального Законодательного собрания. Его кандидатуру согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия".

Оксана Попова
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