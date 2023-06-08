Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Обложка © t.me / Красноярский край официально
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Его кандидатура была поддержана региональными депутатами Законодательного собрания.
"Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято", — сказал спикер Заксобрания региона Алексей Додатко.
Александр Усс ушёл с поста губернатора Красноярского края в апреле этого года. Глава государства Владимир Путин принял его отставку. Сейчас регион возглавляет экс-замминистра финансов России Михаил Котюков.
В мае этого года бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал депутатом регионального Законодательного собрания. Его кандидатуру согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия".