Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Его кандидатура была поддержана региональными депутатами Законодательного собрания.

"Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято", — сказал спикер Заксобрания региона Алексей Додатко.

Александр Усс ушёл с поста губернатора Красноярского края в апреле этого года. Глава государства Владимир Путин принял его отставку. Сейчас регион возглавляет экс-замминистра финансов России Михаил Котюков.