Экс-губернатор Красноярского края Усс стал депутатом Заксобрания региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал депутатом регионального Законодательного собрания. Об этом рассказали в пресс-службе местного отделения партии "Единая Россия".

"Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва зарегистрированному кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Александру Уссу", — сказал представитель партии в беседе с ТАСС.

Он также уточнил, что кандидатуру экс-губернатора Красноярского края согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия".