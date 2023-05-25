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25 мая, 10:34

Экс-губернатор Красноярского края Усс стал депутатом Заксобрания региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал депутатом регионального Законодательного собрания. Об этом рассказали в пресс-службе местного отделения партии "Единая Россия".

"Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва зарегистрированному кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Александру Уссу", — сказал представитель партии в беседе с ТАСС.

Он также уточнил, что кандидатуру экс-губернатора Красноярского края согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия".

Российский сенатор подал в отставку

Российский сенатор подал в отставку

Ранее Лайф сообщал о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял решение отправить в отставку членов правительства региона.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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