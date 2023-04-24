Котюков назначил и.о. главы Правительства Красноярского края Верещагина

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса досрочно прекратить полномочия членов Правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов Правительства Красноярского края", — говорится в нём.