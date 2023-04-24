Котюков назначил и.о. главы Правительства Красноярского края Верещагина
Котюков отправил в отставку Правительство Красноярского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял решение отправить в отставку членов правительства региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте края.
"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса досрочно прекратить полномочия членов Правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов Правительства Красноярского края", — говорится в нём.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, исполняющим обязанности председателя Правительства Красноярского края уже назначен замглавы регионального кабмина Сергей Верещагин.
Лайф напоминает, что экс-губернатор Александр Усс официально объявил об отставке 20 апреля. Он заявил, что получил предложение от президента России продолжить работу "на федеральном уровне". А должность врио губернатора Красноярского края Путин предложил выпускнику первого потока так называемой школы губернаторов Михаилу Котюкову. Тот в ответ пообещал применить для решения насущных вопросов жителей региона все свои возможности. Накануне Котюков принял отставку председателя кабмина Юрия Лапшина.