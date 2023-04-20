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20 апреля, 13:57

Красноярский губернатор Александр Усс официально объявил об отставке

<p>Александр Усс. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/av_uss/333" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> av_uss</a></p>

Александр Усс. Обложка © Telegram / av_uss

Александр Усс ушёл в отставку с поста губернатора Красноярского края. Об этом он заявил у себя в телеграм-канале, уточнив, что получил предложение от президента России Владимира Путина продолжить работу "на федеральном уровне".

"Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России", — написал Усс.

Он также уточнил, что на новом месте будет заниматься, в частности, вопросами социально-экономического развития Красноярского края. Какую именно должность займёт Усс, пока не известно.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Администрации Президента РФ, сообщали, что Усс в ближайшее время якобы уйдёт в отставку. При этом пресс-служба главы Красноярского края опровергла эту информацию.

Наталья Исакова
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