Красноярский губернатор Александр Усс официально объявил об отставке
Александр Усс. Обложка © Telegram / av_uss
Александр Усс ушёл в отставку с поста губернатора Красноярского края. Об этом он заявил у себя в телеграм-канале, уточнив, что получил предложение от президента России Владимира Путина продолжить работу "на федеральном уровне".
"Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России", — написал Усс.
Он также уточнил, что на новом месте будет заниматься, в частности, вопросами социально-экономического развития Красноярского края. Какую именно должность займёт Усс, пока не известно.
Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Администрации Президента РФ, сообщали, что Усс в ближайшее время якобы уйдёт в отставку. При этом пресс-служба главы Красноярского края опровергла эту информацию.