Пресс-служба главы Красноярского края Усса опровергла сообщения о его отставке
Александр Усс. Обложка © Кremlin.ru
Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке, сообщает РИА "Новости".
"Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", — прокомментировали ситуацию журналистам в пресс-службе Усса.
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Администрации Президента РФ, сообщил, что Усс в ближайшее время якобы уйдёт в отставку. По данным издания, губернатор уже написал заявление об отставке.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.