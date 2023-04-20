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20 апреля, 12:28

Пресс-служба главы Красноярского края Усса опровергла сообщения о его отставке

<p>Александр Усс. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61351/photos/60481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Александр Усс. Обложка © Кremlin.ru

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке, сообщает РИА "Новости".

"Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", — прокомментировали ситуацию журналистам в пресс-службе Усса.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Администрации Президента РФ, сообщил, что Усс в ближайшее время якобы уйдёт в отставку. По данным издания, губернатор уже написал заявление об отставке.

Губернатор Усс назвал сложным побег сына из-под ареста в Италии на Родину

Губернатор Усс назвал сложным побег сына из-под ареста в Италии на Родину

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.

Наталья Исакова
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