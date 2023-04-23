Врио главы Красноярского края принял отставку председателя кабмина Лапшина
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял заявление об отставке председателя правительства Юрия Лапшина. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба губернатора.
"Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра [региона]", — говорится в сообщении.
Лапшин написал заявление по собственному желанию. Сам он отметил, что был приглашён на эту должность губернатором Александром Уссом, вместе с которым за пять лет на посту "прошёл через все трудности, с которыми сталкивался регион".
Лайф напоминает, что экс-губернатор Александр Усс официально объявил об отставке 20 апреля. Он заявил, что получил предложение от президента России продолжить работу "на федеральном уровне". А должность врио губернатора Красноярского края Путин предложил выпускнику первого потока так называемой школы губернаторов Михаилу Котюкову.
ТАСС / Гердо Владимир