Политолог: Красноярскому краю пригодится опыт Котюкова и в Минфине, и в Минобрнауки
В пятницу, 21 апреля, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил временно исполняющего обязанности главы Красноярского края Михаила Котюкова депутатам Законодательного собрания, членам правительства края, руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Он отметил, что Котюков обладает большим опытом работы в различных сферах, государственным мышлением, лидерскими качествами, знаниями и компетенциями, которые необходимы для современного руководителя.
С мнением полпреда согласна генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин. В комментарии Лайфу она обратила внимание, насколько продуманно глава государства Владимир Путин выстраивает кадровую систему. По мнению политолога, когда на работу в регионах приходят профессиональные, подготовленные люди, да ещё и выходцы из этих мест, это непременно даёт результаты.
"На руководящие должности в регионах приходят специалисты, работавшие на разных уровнях и разных направлениях, получившие обширные теоретические знания в "школе губернаторов". Которые могут проявить свою работоспособность и показать результативность и в стрессовой ситуации, и в размеренной рабочей обстановке. Это мы видим и на примере Котюкова, для которого это стало ещё и возвращением в родной край", — отметила собеседница Лайфа.
Линдигрин добавила, что для Красноярского края — одного из самых крупных субъектов с богатым промышленным и научным потенциалом — опыт Котюкова и в Минфине, и в Минобрнауки будет очень полезен.
Ранее Лайф сообщал, что новым главой Красноярского края (пока не состоятся выборы) станет Михаил Котюков. Этот пост ему предложил возглавить президент России Владимир Путин. Прошлый глава региона Александр Усс 20 апреля ушёл в отставку, получив предложение продолжить работу "на федеральном уровне".
Напомним, до этого Михаил Котюков занимал должность замминистра финансов России. Он также был выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую называют "школой губернаторов". С 2018 года является членом высшего совета "Единой России".
ТАСС / Андрей Самсонов