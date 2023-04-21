Политолог: Красноярскому краю пригодится опыт Котюкова и в Минфине, и в Минобрнауки

В пятницу, 21 апреля, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил временно исполняющего обязанности главы Красноярского края Михаила Котюкова депутатам Законодательного собрания, членам правительства края, руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Он отметил, что Котюков обладает большим опытом работы в различных сферах, государственным мышлением, лидерскими качествами, знаниями и компетенциями, которые необходимы для современного руководителя.

С мнением полпреда согласна генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин. В комментарии Лайфу она обратила внимание, насколько продуманно глава государства Владимир Путин выстраивает кадровую систему. По мнению политолога, когда на работу в регионах приходят профессиональные, подготовленные люди, да ещё и выходцы из этих мест, это непременно даёт результаты.

"На руководящие должности в регионах приходят специалисты, работавшие на разных уровнях и разных направлениях, получившие обширные теоретические знания в "школе губернаторов". Которые могут проявить свою работоспособность и показать результативность и в стрессовой ситуации, и в размеренной рабочей обстановке. Это мы видим и на примере Котюкова, для которого это стало ещё и возвращением в родной край", — отметила собеседница Лайфа.

Линдигрин добавила, что для Красноярского края — одного из самых крупных субъектов с богатым промышленным и научным потенциалом — опыт Котюкова и в Минфине, и в Минобрнауки будет очень полезен.