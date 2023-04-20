Котюкова назвали подходящим кандидатом на пост главы Красноярского края: Знает особенности региона

Уроженец Красноярского края Михаил Котюков является оптимальным кандидатом на должность губернатора региона. Таким мнением с Лайфом поделился президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. В частности, он отметил, что у Котюкова есть опыт работы не только в федеральных ведомствах, но и в администрации региона, поэтому он хорошо знает особенности родного края.

"Ответственный, профессиональный, достаточно молодой выпускник школы губернаторов. Могу сказать, что последние несколько месяцев, когда обсуждались потенциальные сменщики Александра Усса, я неоднократно слышал и от представителей региональной элиты, и от федералов и от московских, красноярцев, что это был бы оптимальный кандидат", — добавил Минченко.