Котюкова назвали подходящим кандидатом на пост главы Красноярского края: Знает особенности региона
Политолог Минченко: Котюков подходит на должность красноярского губернатора
Уроженец Красноярского края Михаил Котюков является оптимальным кандидатом на должность губернатора региона. Таким мнением с Лайфом поделился президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. В частности, он отметил, что у Котюкова есть опыт работы не только в федеральных ведомствах, но и в администрации региона, поэтому он хорошо знает особенности родного края.
"Ответственный, профессиональный, достаточно молодой выпускник школы губернаторов. Могу сказать, что последние несколько месяцев, когда обсуждались потенциальные сменщики Александра Усса, я неоднократно слышал и от представителей региональной элиты, и от федералов и от московских, красноярцев, что это был бы оптимальный кандидат", — добавил Минченко.
Ранее Лайф сообщал, что новым главой Красноярского края (до тех пор, пока не состоятся выборы) станет Михаил Котюков. Этот пост ему предложил возглавить президент России Владимир Путин. Прошлый глава региона Александр Усс 20 апреля ушёл в отставку, получив предложение продолжить работу "на федеральном уровне".
Напомним, до этого Михаил Котюков занимал должность замминистра финансов России. Он также был выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую называют школой губернаторов. С 2018 года является членом Высшего совета "Единой России".
ТАСС / Валерий Шарифулин