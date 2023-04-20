Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Президент России Владимир Путин предложил заместителю Красноярского края, выпускнику первого потока так называемой школы губернаторов Михаилу Котюкову должность врио губернатора Красноярского края. Прошлый глава региона Александр Усс сегодня ушёл в отставку, получив предложение продолжить работу "на федеральном уровне".

"Вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край. Вы родом оттуда, много лет там работали, доросли до заместителя губернатора, занимались экономикой и финансами края. Вы в курсе, вы в материале того, что такое Красноярский край для России", — обратился российский лидер к Котюкову.

Тот с готовностью принял предложение российского лидера, поблагодарив его за поддержку и доверие.

"Все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения насущных вопросов жителей родного края", — пообещал он.

Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске, окончил Красноярский государственный университет по специальности "финансы и кредит" и в том же регионе начал свою карьеру. В начале 2000-х он возглавлял финансовый отдел ОАО "Красноярскагропромдорстрой", но вскоре перешёл на работу в администрацию города Красноярска и за восемь лет дослужился до уровня заместителя председателя Правительства Красноярского края. Потом Котюкова пригласили на работу в Москву. В 2013–2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования России, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешёл на работу в Минфин. С 2018 года является членом Высшего совета "Единой России".