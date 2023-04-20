Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с Михаилом Котюковым. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин предложил заместителю Красноярского края, выпускнику первого потока так называемой школы губернаторов Михаилу Котюкову должность врио губернатора Красноярского края. Прошлый глава региона Александр Усс сегодня ушёл в отставку, получив предложение продолжить работу "на федеральном уровне".
"Вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край. Вы родом оттуда, много лет там работали, доросли до заместителя губернатора, занимались экономикой и финансами края. Вы в курсе, вы в материале того, что такое Красноярский край для России", — обратился российский лидер к Котюкову.
Тот с готовностью принял предложение российского лидера, поблагодарив его за поддержку и доверие.
"Все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения насущных вопросов жителей родного края", — пообещал он.
Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске, окончил Красноярский государственный университет по специальности "финансы и кредит" и в том же регионе начал свою карьеру. В начале 2000-х он возглавлял финансовый отдел ОАО "Красноярскагропромдорстрой", но вскоре перешёл на работу в администрацию города Красноярска и за восемь лет дослужился до уровня заместителя председателя Правительства Красноярского края. Потом Котюкова пригласили на работу в Москву. В 2013–2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования России, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешёл на работу в Минфин. С 2018 года является членом Высшего совета "Единой России".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Котюков — далеко не первый её выпускник, занявший пост главы российского региона.