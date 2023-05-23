Российский сенатор подал в отставку

Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семёнов решил подать в отставку. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"В понедельник вечером поступило заявление от Семёнова Валерия Владимировича", — приводит его слова РИА "Новости".

Как объяснил Тимченко, сенатор принял такое решение из-за перехода на другое место работы. Совфед рассмотрит его заявление о досрочном прекращении полномочий уже завтра, 24 мая.

Семёнову 62 года. Сенатор был избран в 2014 году.