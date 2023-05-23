Российский сенатор подал в отставку
Сенатор от Красноярского края Семёнов написал заявление о сложении полномочий
Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семёнов решил подать в отставку. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"В понедельник вечером поступило заявление от Семёнова Валерия Владимировича", — приводит его слова РИА "Новости".
Как объяснил Тимченко, сенатор принял такое решение из-за перехода на другое место работы. Совфед рассмотрит его заявление о досрочном прекращении полномочий уже завтра, 24 мая.
Семёнову 62 года. Сенатор был избран в 2014 году.
Ранее Лайф рассказывал о кадровых перестановках в российском МИД. 19 мая президент РФ Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел. 22 мая его пост занял Сергей Бутин. С 2013 по 2017 год он занимал пост замдиректора генерального секретариата МИД, после чего был назначен руководителем секретариата.