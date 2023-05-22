Путин назначил нового замглавы МИД после отставки Сыромолотова

Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — сказано в документе.

Новый замглавы МИД с 2013-го по 2017 год являлся замдиректора генерального секретариата министра иностранных дел России. В августе 2017 года он занял пост директора генерального секретариата, руководителя секретариата.