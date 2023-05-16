Новым послом в Ватикане стал бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский

Президент России Владимир Путин снял Александра Авдеева с должности посла в Ватикане. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Авдеева Александра Алексеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском ордене по совместительству", — говорится в тексте документа.

Вместо Авдеева на пост был назначен бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский.