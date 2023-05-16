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16 мая, 09:06

Новым послом в Ватикане стал бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский

Путин назначил послом в Ватикане экс-постпреда при Совете Европы Солтановского

<p>Иван Солтановский. Обложка © <a href="https://coe.mid.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы</a></p>

Иван Солтановский. Обложка © Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы

Президент России Владимир Путин снял Александра Авдеева с должности посла в Ватикане. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Авдеева Александра Алексеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском ордене по совместительству", — говорится в тексте документа.

Вместо Авдеева на пост был назначен бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский.

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Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы. Решение главы государства было принято в связи с тем, что наша страна вышла из организации.

Николь Вербер
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