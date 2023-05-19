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19 мая, 08:36

Путин освободил замглавы МИД Сыромолотова от должности

Президент РФ Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел. Тот отвечал во внешнеполитическом ведомстве за вопросы противодействия терроризму.

"Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму", — говорится в тексте подписанного президентом указа.

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о мобилизации Украиной IT-армии для борьбы с РФ

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о мобилизации Украиной IT-армии для борьбы с РФ

Олег Сыромолотов служил заместителем директора ФСБ России, руководителем Службы контрразведки ФСБ. Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму был назначен 19 марта 2015 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что Москва готова к массированным кибератакам из-за рубежа.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев
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