Путин освободил замглавы МИД Сыромолотова от должности

Президент РФ Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел. Тот отвечал во внешнеполитическом ведомстве за вопросы противодействия терроризму.

"Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму", — говорится в тексте подписанного президентом указа.

Олег Сыромолотов служил заместителем директора ФСБ России, руководителем Службы контрразведки ФСБ. Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму был назначен 19 марта 2015 года.