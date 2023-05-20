Миронова вновь избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"
Делегаты съезда партии "Справедливая Россия — За правду" вновь избрали председателем Сергея Миронова. Об этом сообщили в пресс-службе СРЗП.
Сопредседателями партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Согласно уставу, председатель и сопредседатели избираются сроком на два с половиной года. Прилепин не присутствовал на съезде, его доклад зачитал пресс-секретарь.
Ранее Миронов предложил поддержать российского лидера Владимира Путина в случае его участия в выборах президента. Голосование состоится в 2024 году.
ТАСС / Сергей Фадеичев