Миронов предложил поддержать Путина в случае его участия в выборах президента РФ
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил членам партии поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства. С такой инициативой он выступил на съезде политической силы. Выборы лидера страны должны состояться в следующем году.
"Я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом РФ на предстоящих [президентских] выборах в 2024 году", — сказал Миронов.
Кроме того, он отметил, что, с одной стороны, когда идут боевые действия, "может быть и не до выборов". При этом в такое время важна всенародная поддержка действующего президента страны, подчеркнул Миронов.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин назвал противников России недоумками. По его словам, они не понимают, что наша страна создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии и только крепнет перед лицом угроз.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель/