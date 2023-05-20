Миронов предложил поддержать Путина в случае его участия в выборах президента РФ

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил членам партии поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства. С такой инициативой он выступил на съезде политической силы. Выборы лидера страны должны состояться в следующем году.

"Я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом РФ на предстоящих [президентских] выборах в 2024 году", — сказал Миронов.

Кроме того, он отметил, что, с одной стороны, когда идут боевые действия, "может быть и не до выборов". При этом в такое время важна всенародная поддержка действующего президента страны, подчеркнул Миронов.