Инвестиции для пенсионеров: Куда вложить деньги, чтобы получить максимальный доход После повышения ключевой ставки стали расти и ставки по вкладам для пенсионеров. Банки предлагают отдельные программы для пожилых клиентов. Куда сейчас можно положить деньги с пенсии, чтобы получить дополнительный доход? 2 ноября, 09:51 Выросли ставки по вкладам для пенсионеров. Обложка © Shutterstock

Как поступить пенсионерам, которые держат сбережения в банке

У многих банков есть отдельные вклады для пенсионеров. Они достаточно популярны у пожилых клиентов. Но после очередного повышения ключевой ставки многие задумались, стоит ли закрывать уже действующий вклад и открывать новый. Действительно, доходность у новых продуктов может быть на 10% больше. Если, допустим, вклад был открыт в начале лета под 5% годовых, то сейчас выгоднее его закрыть даже с потерями и открыть под 15%. Разумеется, это касается только долгосрочных вложений. Если срок старого вклада скоро заканчивается, то не стоит ничего с ним делать. В ряде случаев он затем может автоматически пролонгироваться под новый процент. Или же пенсионер после окончания срока действия вклада сам выберет подходящий ему банковский продукт и положит туда деньги.

— Максимальная возможная ставка по пенсионным вкладам сейчас 15%, но в среднем предложения от разных банков колеблются в диапазоне 9–11%. Наиболее популярны у россиян вклады сроком до года: так можно быстро маневрировать средствами. Но пенсионерам стоит как минимум треть имеющегося капитала положить на "длинный" вклад, чтобы получить по истечении трёх лет максимальную доходность, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он обратил внимание на то, что пенсионеры ничем не рискуют и получают гарантированный доход, если у них на счёте менее 1,4 миллиона рублей. В этом случае даже при банкротстве банка Агентство по страхованию вкладов физических лиц гарантированно вернёт сбережения. А при необходимости закрыть вклад можно в течение одного дня. Конечно, в этом случае сумма начисленных процентов потеряется, зато человек не будет ограничен в распоряжении своими деньгами.

— Если ваш вклад закончится через месяц или два, возможно, лучше подождать, так как примерно в этом диапазоне времени ЦБ может повысить ещё ставку. И разместить на вкладах деньги будет ещё выгоднее. Не размещайте все деньги на одном вкладе на очень длинный срок. Лучше разбейте вклад на два. В жизни может всё что угодно произойти. И может понадобиться снять деньги досрочно. При преждевременном закрытии вклада процент теряется, — рассказала инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Она также обратила внимание на то, что если пенсионер закроет уже действующий вклад и захочет разместить деньги под более высокий процент, то, возможно, ему придётся поменять банк. Дело в том, что некоторые банки запрещают размещать те же денежные средства на вкладах под более высокий процент при закрытии предыдущих.

Куда можно вложить деньги кроме вклада

Артём Деев считает, что можно рассмотреть покупку государственных долговых бумаг — ОФЗ. Их владелец будет регулярно получать выплаты по купонам, а доходность может быть даже выше, чем у депозитов. Большая ликвидность, плюс высокая безопасность, поскольку реальный дефолт государства по долговым бумагам — явление крайне маловероятное.

— Преимущества вклада в банке заключаются в наличии страховки на 1,4 миллиона рублей и отсутствии необходимости платить налоги до определённой суммы доходов в год. Недостаток в том, что банки, скорее всего, не откроют вам вклад под такой высокий процент на длительный срок. Зафиксировать высокую доходность вам поможет размещение денег в государственные облигации, которые можно купить всего за 1000 рублей одной кнопкой в приложении, открыв счёт у любого брокера, — рассказал основатель школы инвестиций Exponenta Пётр Гулин.

Он добавил, что недостаток облигаций заключается в том, что при дальнейшем росте ключевой ставки их стоимость может снижаться и получить гарантированно все свои средства человек сможет только к их сроку погашения.

Авторы Нина Важдаева