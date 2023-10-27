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Центробанк раскрыл главную интригу месяца: Чем уникально решение по ключевой ставке и на что оно повлияет

Центробанк поднял ключевую ставку выше базового прогноза. Она увеличилась сразу на 200 базисных пунктов, с 13 до 15% годовых. С чем связано решение регулятора и как оно отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля?

27 октября, 11:25
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<p>Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Почему Центробанк повысил ключевую ставку

В Банке России пояснили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Устойчиво увеличивается внутренний спрос, который всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.

Основная причина такого заметного повышения ставки — крайне высокая инфляция, которая наблюдалась в сентябре и первой половине октября. Так оценили ситуацию аналитики "БКС Мир инвестиций".

Динамика повышения ключевой ставки в первую очередь зависит от инфляционных рисков. Именно на этом факторе ЦБ неоднократно делал акцент. Текущая инфляционная картина располагает к такому повышению ставки, отметил генеральный директор инвестиционной компании "Диалот", председатель правления Национальной ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов.

При этом пик цикла ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, близок к окончанию. Однако это не говорит о скорейшем монетарном развороте. Для него необходимы следующие условия: сокращение дисбаланса спроса и предложения товаров и услуг, нормализация рынка труда, замедление роста инфляционных ожиданий корпораций и частного сектора, охлаждение перегретого кредитного рынка, восстановление рубля. Тем самым в этом году с подъёмом ставки может быть уже и закончено, а вот о снижении стоимости фондирования можно будет подумать лишь к началу второго полугодия 2024 года. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Помимо инфляции ещё одним фокусом внимания Банка России является волатильность курса рубля к мировым валютам. Она вызвана дисбалансом между импортом и экспортом и высоким спросом населения на импортные товары длительного потребления. Чтобы стабилизировать ситуацию, и было принято решение поднять ключевую ставку, рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

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Как решение по ключевой ставке отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля

Михаил Зельцер отметил, что для рубля повышение ставки ЦБ стоит рассматривать в качестве косвенного фактора стабилизации. В среднесрочной перспективе удорожание кредита должно снизить спрос на валюту и со стороны импортёров, а высокая доходность рублёвых инструментов повысит их привлекательность против инвалютных активов. Аналитик ожидает движения курса доллара к 90 рублям. Другие иностранные валюты тоже продолжат коррекцию.

— Вклады и кредиты повторяют курс Центробанка — растут доходности депозитов и повышается стоимость ссудного капитала. В первую очередь это касается краткосрочных программ и условий кредитования. В контексте актуального цикла ЦБ выгодно временно разместить деньги на вкладах под повышенный процент. Конечно, не забывая про действующий налоговый режим. А с новым дорогим кредитом можно и подождать. Если нет острой необходимости, то в будущем году ставки могут быть и пониже, — пояснил Михаил Зельцер.

По его оценкам, ОФЗ на волне жёсткого цикла ДКП ЦБ подешевели до минимумов весны 2022 года. Их доходность закономерно сильно повысилась, отражая возросшую стоимость фондирования в экономике. С учётом новых вводных от регулятора цены облигаций могут временно обновить недавние минимумы, а доходности бумаг ещё повысятся. Но если говорить о долгосрочном инвестировании, то и текущие уровни цен могут быть интересными для покупки под перспективу 2024 года. Тогда эффект от принятых властями мер должен будет привести к стабилизации цен в экономике и снижению доходностей по всей кривой, а это значит, что цены ОФЗ в перспективе подрастут.

Михаил Зельцер рассказал, что акции обычно плохо реагируют на удорожание кредитных ресурсов, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций. Тем не менее и к таким временно высоким ставкам большинство компаний на рынке смогут адаптироваться. До конца следующего года прогнозная стоимость индекса Мосбиржи — 4300 п., или +30% от текущих уровней. Для закредитованных компаний рост ставки отразится в снижении курса их бумаг. Впрочем, есть и очевидные выгодоприобретатели — сама Московская биржа получает повышенные доходы от роста ставки и её акции остаются в фаворитах года.

Если мы говорим о рынке облигаций, то повышение ключевой ставки обычно приводит к увеличению доходности по ним. Это может сделать облигации более привлекательными для инвесторов. Особенно в сравнении с другими активами, такими как акции. Однако повышение ставки также может вызвать падение цен. Дело в том, что существующие облигации с фиксированной доходностью станут менее привлекательными по сравнению с новыми, которые выпущены с более высокой процентной ставкой, отметил Егор Диашов.

Он обратил внимание, что повышение ключевой ставки может оказать негативное влияние на бизнес. Особенно если он зависит от заёмных средств. Высокие процентные ставки могут делать кредиты дороже и усложнять доступ к ним. Как следствие — снизятся инвестиции в бизнес и замедлится его рост.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 3

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Xonixсегодня в 12:12

Уникальность зашкаливает

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Xonixсегодня в 12:11

Н когда, и вот опять))

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Ростислав сегодня в 11:39

Не от хорошей жизни поднимают процент по ключевой ставке .В принципе это надежда на то что за счёт народа можно снизить инфляцию .Конечно отчисления в казну по кредитам увеличатся немного но в то же время потребление снизится .Может ли снижение покупательской способности снижать инфляционные процессы ? Задача такая что надо и не упасть в нищету и при этом и что б экономили все .