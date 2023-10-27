Центробанк раскрыл главную интригу месяца: Чем уникально решение по ключевой ставке и на что оно повлияет Центробанк поднял ключевую ставку выше базового прогноза. Она увеличилась сразу на 200 базисных пунктов, с 13 до 15% годовых. С чем связано решение регулятора и как оно отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля? 27 октября, 11:25 6172 6172 Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Почему Центробанк повысил ключевую ставку

В Банке России пояснили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Устойчиво увеличивается внутренний спрос, который всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.

Основная причина такого заметного повышения ставки — крайне высокая инфляция, которая наблюдалась в сентябре и первой половине октября. Так оценили ситуацию аналитики "БКС Мир инвестиций".

— Динамика повышения ключевой ставки в первую очередь зависит от инфляционных рисков. Именно на этом факторе ЦБ неоднократно делал акцент. Текущая инфляционная картина располагает к такому повышению ставки, — отметил генеральный директор инвестиционной компании "Диалот", председатель правления Национальной ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов.

При этом пик цикла ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, близок к окончанию. Однако это не говорит о скорейшем монетарном развороте. Для него необходимы следующие условия: сокращение дисбаланса спроса и предложения товаров и услуг, нормализация рынка труда, замедление роста инфляционных ожиданий корпораций и частного сектора, охлаждение перегретого кредитного рынка, восстановление рубля. Тем самым в этом году с подъёмом ставки может быть уже и закончено, а вот о снижении стоимости фондирования можно будет подумать лишь к началу второго полугодия 2024 года. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Помимо инфляции ещё одним фокусом внимания Банка России является волатильность курса рубля к мировым валютам. Она вызвана дисбалансом между импортом и экспортом и высоким спросом населения на импортные товары длительного потребления. Чтобы стабилизировать ситуацию, и было принято решение поднять ключевую ставку, — рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Как решение по ключевой ставке отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля

Михаил Зельцер отметил, что для рубля повышение ставки ЦБ стоит рассматривать в качестве косвенного фактора стабилизации. В среднесрочной перспективе удорожание кредита должно снизить спрос на валюту и со стороны импортёров, а высокая доходность рублёвых инструментов повысит их привлекательность против инвалютных активов. Аналитик ожидает движения курса доллара к 90 рублям. Другие иностранные валюты тоже продолжат коррекцию.

— Вклады и кредиты повторяют курс Центробанка — растут доходности депозитов и повышается стоимость ссудного капитала. В первую очередь это касается краткосрочных программ и условий кредитования. В контексте актуального цикла ЦБ выгодно временно разместить деньги на вкладах под повышенный процент. Конечно, не забывая про действующий налоговый режим. А с новым дорогим кредитом можно и подождать. Если нет острой необходимости, то в будущем году ставки могут быть и пониже, — пояснил Михаил Зельцер.

По его оценкам, ОФЗ на волне жёсткого цикла ДКП ЦБ подешевели до минимумов весны 2022 года. Их доходность закономерно сильно повысилась, отражая возросшую стоимость фондирования в экономике. С учётом новых вводных от регулятора цены облигаций могут временно обновить недавние минимумы, а доходности бумаг ещё повысятся. Но если говорить о долгосрочном инвестировании, то и текущие уровни цен могут быть интересными для покупки под перспективу 2024 года. Тогда эффект от принятых властями мер должен будет привести к стабилизации цен в экономике и снижению доходностей по всей кривой, а это значит, что цены ОФЗ в перспективе подрастут.

Михаил Зельцер рассказал, что акции обычно плохо реагируют на удорожание кредитных ресурсов, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций. Тем не менее и к таким временно высоким ставкам большинство компаний на рынке смогут адаптироваться. До конца следующего года прогнозная стоимость индекса Мосбиржи — 4300 п., или +30% от текущих уровней. Для закредитованных компаний рост ставки отразится в снижении курса их бумаг. Впрочем, есть и очевидные выгодоприобретатели — сама Московская биржа получает повышенные доходы от роста ставки и её акции остаются в фаворитах года.

— Если мы говорим о рынке облигаций, то повышение ключевой ставки обычно приводит к увеличению доходности по ним. Это может сделать облигации более привлекательными для инвесторов. Особенно в сравнении с другими активами, такими как акции. Однако повышение ставки также может вызвать падение цен. Дело в том, что существующие облигации с фиксированной доходностью станут менее привлекательными по сравнению с новыми, которые выпущены с более высокой процентной ставкой, — отметил Егор Диашов.

Он обратил внимание, что повышение ключевой ставки может оказать негативное влияние на бизнес. Особенно если он зависит от заёмных средств. Высокие процентные ставки могут делать кредиты дороже и усложнять доступ к ним. Как следствие — снизятся инвестиции в бизнес и замедлится его рост.

Авторы Нина Важдаева