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27 октября, 12:33
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Набиуллина не исключила, что ЦБ придётся снова поднять ставку при необходимости

В Центробанке не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки, если не будут наблюдаться признаки устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила на пресс-конференции в пятницу, 27 октября, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", — проанонсировала она.

Центробанк раскрыл главную интригу месяца: Чем уникально решение по ключевой ставке и на что оно повлияет

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Ранее Банк России снова повысил ключевую ставку — сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С чем связано решение регулятора и как оно отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля, Лайф объяснял здесь.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Марина Калегина
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