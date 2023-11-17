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17 ноября, 16:08

Путин заявил, что в экономике России "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством

Путин: В экономике РФ "хорошая погода" — к концу года рост превысит 3%

Экономический рост России к концу 2023 года превысит 3%, в экономике страны "хорошая погода", чего не скажешь о европейских государствах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"У нас хорошая погода, понимаете. Вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%. К концу года будет свыше 3%. Вот мы аккуратно так всё время говорили: будет 2,7%, 2,5%, 2,8%. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство", рассказал Путин.

Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу. Тем не менее глава государства посетовал, что из этого окна "дует", а порой даже появляются мысли, что можно что-то "прикрыть".

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Юрий Лысенко
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