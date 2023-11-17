Путин заявил, что в экономике России "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством

"У нас хорошая погода, понимаете. Вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%. К концу года будет свыше 3%. Вот мы аккуратно так всё время говорили: будет 2,7%, 2,5%, 2,8%. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство", — рассказал Путин.