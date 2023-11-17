Путин заявил, что в экономике России "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством
Путин: В экономике РФ "хорошая погода" — к концу года рост превысит 3%
Экономический рост России к концу 2023 года превысит 3%, в экономике страны "хорошая погода", чего не скажешь о европейских государствах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"У нас хорошая погода, понимаете. Вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%. К концу года будет свыше 3%. Вот мы аккуратно так всё время говорили: будет 2,7%, 2,5%, 2,8%. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство", — рассказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу. Тем не менее глава государства посетовал, что из этого окна "дует", а порой даже появляются мысли, что можно что-то "прикрыть".
ТАСС / POOL / Павел Бедняков