Путин пошутил о "сквозняке", который дует из "окна в Европу"
Путин: Россия не планирует закрывать окно в Европу, хотя из него порой и "дует"
Россия не собирается закрывать окно в Европу. В этом заверил президент Владимир Путин, выступая в пятницу, 17 ноября, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тем не менее глава государства посетовал, что из этого окна "дует", а порой даже появляются мысли, что можно что-то "прикрыть".
"Когда дует, думаешь: может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете", — полушутя отметил президент.
Ранее в ходе того же выступления Путин заявил, что Россия настроена на тесное взаимодействие со всеми, кто разделяет её ценности и готов принять участие в формировании современного многополярного мира. Глава государства назвал сохранение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех стран залогом успешного развития человечества.
ТАСС / Пётр Ковалёв