Путин пошутил о "сквозняке", который дует из "окна в Европу"

Россия не собирается закрывать окно в Европу. В этом заверил президент Владимир Путин, выступая в пятницу, 17 ноября, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тем не менее глава государства посетовал, что из этого окна "дует", а порой даже появляются мысли, что можно что-то "прикрыть".

"Когда дует, думаешь: может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете", — полушутя отметил президент.