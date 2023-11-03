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3 ноября, 12:43

Путин рассказал о росте ВВП в России и падении в Европе

Путин: Рост ВВП РФ в этом году может достигнуть 3%, в ЕС наблюдается падение

Президент России Владимир Путин заявил, что показатели ВВП в РФ в 2023 году могут увеличиться и достигнуть 3%. При этом в Европе показатели падают, отметил глава государства.

"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт", подчеркнул российский лидер на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

По словам Путина, жители Европы страдают из-за падения ВВП, у них возникают реальные проблемы.

Минэкономразвития РФ сообщило о росте ВВП в сентябре на 5,2% в годовом выражении

Минэкономразвития РФ сообщило о росте ВВП в сентябре на 5,2% в годовом выражении

Ранее Путин заявил, что за девять месяцев ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом, подчеркнул глава государства.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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