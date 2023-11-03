Путин рассказал о росте ВВП в России и падении в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что показатели ВВП в РФ в 2023 году могут увеличиться и достигнуть 3%. При этом в Европе показатели падают, отметил глава государства.

"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт", — подчеркнул российский лидер на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

По словам Путина, жители Европы страдают из-за падения ВВП, у них возникают реальные проблемы.