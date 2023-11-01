Минэкономразвития РФ сообщило о росте ВВП в сентябре на 5,2% в годовом выражении

В сентябре 2023 года ВВП России увеличился на 5,2% к прошлогоднему уровню. Об этом говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

"...В сентябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2%, как и месяцем ранее. К уровню двухлетней давности рост на 1,0% (+2,4% в августе). В целом за девять месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,8% (+2,5% за восемь месяцев 2023 года). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил +0,3% после роста на 0,4% месяцем ранее", — сообщило ведомство.