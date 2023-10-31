Мишустин сообщил о росте ВВП России на 2,8%

В России валовой внутренний продукт увеличился на 2,8% в течение последних девяти месяцев, к концу года экономика страны должна начать очередной рост. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, и по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики. По результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8% — это предварительная оценка Минэкономразвития", — пояснил он.