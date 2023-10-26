Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Чем он интересен и чем отличается от предыдущих? Какие направления оказались в приоритете? 26 октября, 15:23 Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Обложка © Shutterstock

Основные характеристики федерального бюджета

Проект бюджета был принят в первом чтении. При этом в Госдуме сообщили, что ко второму чтению будет проведена серьёзная работа. Она связана с донастройкой отдельных статей бюджета.

Глава Минфина Антон Силуанов выступил на пленарном заседании Госдумы. Он сообщил, что проект российского бюджета на 2024–2026 годы составлен с учётом бюджетных принципов, которые определяют безопасный уровень расходов.

Доходы бюджета составят в 2024 году 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Расходы в 2024 году ожидаются в размере 36,66 трлн, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Дефицит составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн — в 2025-м и 1,536 трлн — в 2026-м.

Сколько денег поступит в бюджет. Инфографика © LIFE

Основными источниками финансирования дефицита госбюджета в 2024–2026 годах станут государственные заимствования. В 2024-м из ФНБ будут перечислены средства в размере 1,3 трлн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом более две трети из них (67,2%) не зависят от нефти и газа. Такой показатель наглядно характеризует устойчивость экономики страны.

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Главные приоритеты бюджета

Антон Силуанов назвал главные приоритеты нового бюджета. Это обеспечение безопасности страны, поддержка граждан и экономики.

В Госдуме сообщили, что один из основных приоритетов госбюджета — это адресная поддержка семей с детьми. Так, на выплату единого пособия в 2024–2026 годах предусмотрено 4,4 трлн рублей. Это позволит обеспечить им более 10 млн человек. На выплату материнского капитала запланировано порядка 1,6 трлн рублей, а на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — более 482 млрд.

Основные направления финансирования в сфере социальной политики. Инфографика © LIFE

Со следующего года пенсии неработающим пенсионерам увеличатся на 7,5%. В результате средний размер пенсионных выплат составит 23 244 рубля.

Почти треть (то есть 11,7 трлн рублей) от общего объёма расходов предусмотрено на финансирование социальных вопросов: социальную политику, здравоохранение, образование и ЖКХ. Если же учитывать совокупные расходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды и региональные бюджеты, то социальная часть займёт более 55%, то есть 39,9 трлн рублей, или 21,1% ВВП.

По-прежнему отчисления от повышенной ставки НДФЛ будут направляться на лечение подопечных фонда "Круг добра". Сейчас эффективно работает механизм по дополнительному финансированию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи детям с жизнеугрожающими, в том числе редкими заболеваниями. Делается это за счёт средств, полученных от повышения ставки НДФЛ для людей с доходом свыше 5 млн рублей в год. "Круг добра" уже оказал помощь более 23 тыс. детей с 86 заболеваниями на общую сумму свыше 205 млрд рублей.

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Значительные суммы пойдут на создание современной промышленности гражданского назначения — за три года это 2,7 трлн рублей. Планируется создание собственной отрасли микроэлектроники (330 млрд). Намечен выпуск новых двигателей для самолётов (175 млрд) — это ПД-8 для Superjet, ПД-14 для МС-21 и ПД-35 для широкофюзеляжного самолёта. Хорошие перспективы у беспилотной отрасли. Она получит более 60 млрд рублей. К 2025 году доля отечественных систем должна составить 40%.

Авторы Нина Важдаева