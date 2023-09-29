Новый подход: Чем этот проект бюджета интересен и отличается от предыдущих В октябре Госдума рассмотрит Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В чем заключаются основные направления и приоритеты на это время. Насколько они актуальны? 29 сентября, 09:06 Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Госдума рассмотрит в октябре. Обложка © Shutterstock

Основные приоритеты бюджета

В этом году сменились приоритеты бюджета. Так, в 2024 году доля расходов по направлению "Национальная экономика" будет самой низкой с 2007 года, а по направлению "Социальная политика" — минимальной с 2011 года. На экономику выделят 3,93 трлн рублей. Это 10,7% в общей структуре расходов. Для сравнения, действующий закон о федеральном бюджете (на 2023–2024 годы) предусматривал расходы на экономику в 2024 году на уровне 12,4% от общих расходов.

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Если говорить про блок "Социальная политика", то на него в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн рублей. Это 21,1% всех расходов, что является минимумом с 2011 года.

Основным приоритетом будут расходы на оборону, на которые потратят почти 6% от ВВП. На раздел "Национальная оборона" приходится 29,3% всего финансирования, а это 10,7 трлн рублей.

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— Для сравнения, США тратят столько же на оборону в год и не видят никаких проблем. Правда, живут они уже давно в долг. Ещё очень важный приоритет — социальные обязательства: поддержка семей с детьми, материнский капитал, поддержка пенсионеров и социально уязвимых групп. То есть, несмотря на геополитику, государство выполняет свои социальные обязательства, — добавил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Дефицит бюджета на 2024 год планируется в размере 2 трлн 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП), что может свидетельствовать о том, что правительство намерено внести значительные расходы или поддержку в бюджет на этот период. Для 2025 года также предполагается дефицит бюджета в размере 1 трлн 264,3 млрд рублей (0,7% ВВП), что может указывать на сохранение определённых финансовых обязательств или инвестиций. На эти моменты обратил внимание руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Несмотря на дефицит бюджета, есть положительные сигналы о его исполнении. В частности, в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, что может указывать на определённую стабильность в финансовом плане, — пояснил Александр Шнейдерман.

Чем интересен проект бюджета

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В целом ранее расходы на социальную политику были лидерами в распределении бюджетных расходов. Больше всего они составили в 2020 году — 30,6% от всех расходов. Тогда это объяснялось последствиями пандемии коронавируса. Потребовались дополнительные деньги на социальную поддержку населения.

В этом году социальных проблем меньше. Например, безработица в России в июле побила очередной исторический минимум. Она составила всего 3%. На этом же уровне безработица продержится и в ближайшие годы. Соответственно, сокращаются меры поддержки безработных, так как их стало меньше.

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— Этот проект бюджета, в принципе, не уникален. Просто доходы на 2024 год планируются на 21% больше, чем в 2023 году. Расходы тоже вырастут и превысят доходы на 1,6 трлн рублей, но рост расходов ожидается меньшим, чем рост доходов. Примечательно, что рост доходов бюджета ожидается в условиях действия "потолка цен" и эмбарго стран Запада на российскую нефть. Это означает, что правительство ожидает нефть Urals в 2024 году по цене не ниже 70 долларов за баррель, — отметил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева