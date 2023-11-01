Экономика России идёт в соответствии с прогнозами. За девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с этим периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

Путин высоко оценил ситуацию в российской экономике. Видео © t.me / news_kremlin

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация [в РФ] в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отметил Путин.