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30 октября, 18:58

Путин назвал Россию лидером в процессе построения многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва активно участвует в построении многополярного мира и борется за справедливость.

"Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса", отметил Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане.

Глава государства также указал, что за принципы справедливого мироустройства сражаются российские бойцы на поле боя.

Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом

Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом

Ранее Путин назвал ключ к разрешению ситуации в Газе. По словам президента, позиция России в отношении конфликта Израиля и Палестины лишена корысти, Москва видит его решение в создании полноценного палестинского государства.

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kremlin.ru

Александра Мышляева
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