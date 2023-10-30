Путин назвал Россию лидером в процессе построения многополярного мира

"Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса", — отметил Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане.