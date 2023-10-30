Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом
Профессор Миршаймер: США проиграли Путину в битве за влияние на Ближнем Востоке
Выверенная политика президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту выявила его превосходство над США, которые, напротив, потерпели неудачу в регионе. Таким мнением поделился американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он подчеркнул, что доводы российского лидера в пользу уважения прав и палестинцев, и израильтян вызывают положительный отклик у большей части цивилизованного мира.
"Путин в данный момент укрепил позиции по этому вопросу, пока администрация президента США Байдена увязла глубоко в грязи", — заявил Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, что 24 октября единую формулу мира для сектора Газа выработали также главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Коллеги сошлись во мнении, что лишь создание независимой Палестины остановит кровопролитие в регионе. Впрочем, президент России и ранее делился мыслями о том, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.