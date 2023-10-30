Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом

Напомним, что 24 октября единую формулу мира для сектора Газа выработали также главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Коллеги сошлись во мнении, что лишь создание независимой Палестины остановит кровопролитие в регионе. Впрочем, президент России и ранее делился мыслями о том, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.