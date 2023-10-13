Путин: В РФ помнят о соотечественниках в Израиле, как и об обещаниях Палестине

В России не забыли о том, как много соотечественников живёт в Израиле, но это не отменяет многолетних и добрых отношений с народами Арабского мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

"В Израиле живёт много наших соотечественников, бывших граждан Советского Союза и России. Этот фактор для нас реальный, конечно. Мы же не можем об этом забыть. Но, с другой стороны, у нас и с Арабским миром очень хорошие отношения — многолетние, десятилетия. И в первую очередь, конечно, с Палестиной", — сообщил российский лидер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта. Он также напомнил о том, что в прошлом Палестине были даны обещания создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.