Путин назвал ключ к разрешению конфликта в Газе

Позиция России в отношении конфликта Израиля и Палестины лишена корысти, Москва видит ключ к решению в создании полноценного палестинского государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.

"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", — сказал российский лидер.