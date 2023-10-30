Путин назвал ключ к разрешению конфликта в Газе
Путин: Создание палестинского государства решит конфликт на Ближнем Востоке
Позиция России в отношении конфликта Израиля и Палестины лишена корысти, Москва видит ключ к решению в создании полноценного палестинского государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.
"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня стало известно, что Путин проведёт совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ после событий вечера 29 октября, когда толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, затем туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".