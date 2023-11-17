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17 ноября, 15:11

Путин: Россия настроена тесно взаимодействовать со всеми, кто разделяет её ценности

Россия настроена на тесное взаимодействие со всеми, кто разделяет её ценности и готов принять участие в формировании современного многополярного мира. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимоуважения. С теми, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия", — сказал он в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур.

Глава государства назвал сохранение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех стран залогом успешного развития всего человечества.

Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Как отметил в своём выступлении Владимир Путин, подлинное искусство не позволит исказить историю через фальшивки в кинематографе и литературе. По его словам, сегодня у всех есть возможность черпать знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи и музыки.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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