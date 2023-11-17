Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%
ВЦИОМ: На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% россиян
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет почти 79%. Таковы результаты свежего опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 17 ноября.
На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса, а уровень одобрения деятельности президента повысился и составляет 75,7%.
Уровень поддержки "Единой России", по данным ВЦИОМ, составил 40,1%, у КПРФ — 10,1%, ЛДПР доверяют 9,5 %, а "Справедливой России – За правду" и "Новым людям" доверяют почти поровну — около 4,5% опрошенных.
А ранее ВЦИОМ сообщил, что более половины россиян (61%) доверяют результатам выборов. Более трети участников опроса (38%) при этом ответили, что "обязательно" принимают участие в выборах всех уровней — федеральных, региональных и местных. Каждый четвёртый респондент (25%) признался, что ходит на выборы "по возможности", примерно столько же появляются на избирательных участках "иногда".