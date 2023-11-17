Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень поддержки "Единой России", по данным ВЦИОМ, составил 40,1%, у КПРФ — 10,1%, ЛДПР доверяют 9,5 %, а "Справедливой России – За правду" и "Новым людям" доверяют почти поровну — около 4,5% опрошенных.

А ранее ВЦИОМ сообщил, что более половины россиян (61%) доверяют результатам выборов. Более трети участников опроса (38%) при этом ответили, что "обязательно" принимают участие в выборах всех уровней — федеральных, региональных и местных. Каждый четвёртый респондент (25%) признался, что ходит на выборы "по возможности", примерно столько же появляются на избирательных участках "иногда".