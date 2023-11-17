Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что если бы писал роман, то он мог бы быть о любви. Такое заявление российский лидер сделал во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур, отвечая на заданный одним из участников вопрос.

Путин — о том, какой роман он мог бы написать. Видео © t.me / Пул N3

"Здесь, как и в политике, нет сослагательного наклонения. Если бы... то... Было бы совсем другое. Вижу, что меня некоторые поняли. Но как бы внешне ни смотрелась наша сегодняшняя жизнь, всегда — во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена — есть вечные темы. И одна из них — любовь", — поделился глава России.