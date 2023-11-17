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17 ноября, 15:59

Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Путин рассказал, что если бы писал роман, то тот был бы о любви

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что если бы писал роман, то он мог бы быть о любви. Такое заявление российский лидер сделал во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур, отвечая на заданный одним из участников вопрос.

Путин — о том, какой роман он мог бы написать. Видео © t.me / Пул N3

"Здесь, как и в политике, нет сослагательного наклонения. Если бы... то... Было бы совсем другое. Вижу, что меня некоторые поняли. Но как бы внешне ни смотрелась наша сегодняшняя жизнь, всегда — во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена — есть вечные темы. И одна из них — любовь", поделился глава России.

Путин: Россиян отличают неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости

Путин: Россиян отличают неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости

Ранее Путин заявил, что культура славян — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры и её нельзя отменить, как и русский вклад в неё. Он добавил, что не нужно ничего выпячивать, достаточно гордиться своими достижениями.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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