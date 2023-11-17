Путин: Россиян отличают неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости
Неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости — это элементы национального характера россиян. Такое мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, президент Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Ещё одной такой чертой, присущей россиянам, российский лидер назвал желание всеми силами сохранить мировое наследие. Он напомнил, что, когда была разрушена Триумфальная арка в сирийской Пальмире, весь мир был в состоянии потрясения. На помощь пришли российские специалисты из Института истории материальной культуры РАН. Они обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент и создали уникальный проект по восстановлению объекта списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознана, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости", — отметил российский президент.
Ранее президент заявил, что залог победы России — в том, что общество едино. Он отметил искреннюю скромность бойцов СВО, отсутствие пафоса и подчеркнул, что эта черта тоже традиционно присуща россиянам.
LIFE / Павел Баранов